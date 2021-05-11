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بدء تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية

يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
رمز الخبر: ۵۱۶۳۳
تأريخ النشر: 11 May 2021

بدأت في وزارة الداخلية الايرانية اليوم الاثنين عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لمدة 5 أيام.

ويذکر انه من اوائل الذين تقدموا بطلبات الترشيح ، امين عام جبهة مجاهدي ايران الاسلامية، وهاب عزيزي، ووزير الاتصالات السابق ورئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة، محمد حسن نامي.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليون و310 آلاف 307 اشخاص ، منهم مليون و 392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لاول مرة في الانتخابات.

وستعلن وزارة الداخلية في 26 و27 مايو/أيار عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وستبدأ الحملات الدعائية لمدة 20 يوما من 28مايو/أيار لغاية 16 يونيو/أيار ، وفي 17 يونيو/حزيران ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي، وستقام الانتخابات في 18 يونيو/حزيران المقبل.

وكان مجلس صيانة الدستور قد حدد شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية كالتالي:

- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد عمل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.
ومن الشخصيات التي اعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، ورستم قاسمي مساعد قائد قوة القدس للشؤون الاقتصادية، وسعيد محمد القائد السابق لمقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار والتنمية، وزير الدفاع الاسبق حسين دهقان، وعزت الله ضرغامي الرئيس الاسبق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

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