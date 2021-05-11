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رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني:

اين حقوق الانسان العالمية من جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين والمسجد الاقصى؟

ليكونوا على ثقة بان الامة الاسلامية تقف امام ابادة النسل هذه ويبادر اهالي غزة دوما ضد الكيان الغاصب للقدس.
رمز الخبر: ۵۱۶۳۲
تأريخ النشر: 11 May 2021

اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الى جرائم الصهاينة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى متسائلا اين حقوق الانسان العالمية من هذه الجرائم؟ .

وفي مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء ادان قاليباف جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في انتهاك حرمة المسجد الاقصى وقتل الشعب الفلسطيني المظلوم خاصة الاطفال وقال: ان هذا الكيان لا يلتزم بحقوق الانسان ونراه يرتكب الجرائم يوميا ضد الفلسطينيين ولكن سؤالنا هو اين هي حقوق الانسان العالمية من هذه الجرائم ولم لا تفعل شيئا؟ لماذا لا تقول المحافل الدولية شيئا؟.

واضاف: ليكونوا على ثقة بان الامة الاسلامية تقف امام ابادة النسل هذه ويبادر اهالي غزة دوما ضد الكيان الغاصب للقدس.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ليعلم الحكام العرب الذين يسعون لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بان الامة الاسلامية والمقاومة تقف امام هذه الجرائم وستحقق الانتصار.

واشار قاليباف في جانب اخر من حديثه الى الجريمة الارهابية التي ارتكبت اخيرا ضد تلامذة مدرسة في غرب العاصمة الافغانية كابول وقال: ان العمل الارهابي الذي وقع في افغانستان ادى الى استشهاد عدد كبير من التلميذات والاطفال. اننا ندين هذا العمل الارهابي ونعزي جميع المسلمين خاصة الشعب الافغاني العزيز واسر الشهداء.

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