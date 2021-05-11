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رشقة صاروخية لسرايا القدس استهدفت مدينة تل أبيب المحتلة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين مسؤوليتها عن استهداف عدد من المدن المحتلة أبرزها مدينتي تل أبيب وعسقلان بعشرات الرشقات الصاروخية وصاروخ بدر3 رداً على الجرائم الصهيونية المستمرة في المسجد الأقصى المبارك.
رمز الخبر: ۵۱۶۳۱
تأريخ النشر: 11 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أطلقت سرايا القدس، رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت البهاء.

وذكرت وسائل إعلام العدو الصهيوني أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينتي عسقلان وسديروت بعد قصفها برشقات صاروخية كبيرة من سرايا القدس، مما تسبب بوقوع إصابات بجراح وحالات هلع ودماراً هائلاً لحق بالمنازل والممتلكات الصهيونية.

كما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف جيب قيادة للعدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخ موجه كورنيت، مؤكدةً إصابة الجيب بشكل مباشر واحتراقه بالكامل، وذلك رداً على الجرائم المستمرة في المسجد الأقصى.

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