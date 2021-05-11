إذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، ان الجهود السياسية لوقف اطلاق النار لا معني لها ان لم يتوقف العدوان الصهيوني على مدينة القدس المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال النخالة في تصريح صحفي، "العدو بدأ العدوان على القدس وإذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار".

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية، مساء أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت منازل للمواطنين، وسط تحليق مكثف للطائرات على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

واعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اطلاق رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة.

وكان الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ابو حمزة اكد على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.