كتائب القسام للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة، "نادتنا القدس فلبينا النداء، وإن زدتم زدنا".

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت كتائب القسام وجهت ضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة استهدف مستوطنات اسرائيلية ردًا على جرائم الاحتلال، قائلة "صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وأعلنت سرايا القدس قصف مستوطنة سديروت بـ30 صاروخا عند السادسة مساء، كما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه، وأكدت إصابة العربة.

وقال اعلام الاحتلال إنه تم رصد سقوط 150 صاروخا حتى الآن انطلقت من غزة.

وفي غزة، أطلقت المقاومة اليوم عشرات الصواريخ نحو مستوطنات غلاف قطاع غزة، وذلك ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى.