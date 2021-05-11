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هنية في اتصال هاتفي مع ظريف:

ندعو الجمهورية الاسلامية لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مساء اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قدم خلالها تقريراً عن آخر التطورات في الأراضي المحتلة وهجمات كيان الاحتلال الاسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۱۶۲۶
تأريخ النشر: 11 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ دعا هنية في هذا الاتصال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وجدد وزير الخارجية الايراني، تضامن الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الشعب الفلسطين المظلوم، وادانة ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب والوحشي ضد الشعب الفلسطيني الصائم، وكذلك الاعتداء على المسجد الأقصى واستشهاد وجرح المصلين العزل، مؤكدا دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ فلسطين.

كما أطلع ظريف إسماعيل هنية على مشاوراته مع نظيره التركي للعب دور في الأمم المتحدة وكذلك في منظمة التعاون الإسلامي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني.

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