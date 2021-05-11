المقدسيون يستقبلون صواريخ المقاومة بالفرحة والتكبير

استقبل المقدسيون صواريخ المقاومة التي استهدفت الاحتلال الإسرائيلي في مدينتهم بالفرحة والتكبير، في الوقت الذي كان المستوطنون الإسرائيليون الذين ينظمون تظاهرة استفزازية لأهل المدينة يفرون مذعورين.

وكالة تبناك الإخبارية_ فرق رعب صواريخ المقاومة الفلسطينية التي استهدفت الاحتلال في القدس، المستوطنين الذين كانوا ينظمون تظاهرة استفزازية للمقدسيين في أحياء البلدة القديمة باتجاه المسجد الاقصى اليوم الإثنين.

وأوقفت صواريخ المقاومة كذلك جلسة للكنيست الإسرائيلي، حيث تم إخلاء مبنى الكنيست ونقل أعضائه إلى ملجأ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه القدس اليوم الإثنين.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب القدس المحتلة ومناطق غلاف غزة.

وسمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي "أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربة صاروخية للاحتلال في القدس "ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، كما أعلنت سرايا القدس عن اطلاقها 30 صاروخا باتجاه مستوطنة سديروت.

إلى هذا فقد اعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه مؤكدة إصابة العربة، وقالت إن فيديو للاستهداف سيعرض في الساعات القادمة.