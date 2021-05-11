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حركة الجهاد الاسلامي : المقاومة توافقت على إسناد القدس واهلها ووجهت رسالتها من الميدان بالنار والبارود

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ان المقاومة توافقت على إسناد القدس واهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود.
رمز الخبر: ۵۱۶۲۳
تأريخ النشر: 11 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية _ قالت الحركة في بيان لها، ان المقاومة توافقت على إسناد القدس واهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود، حتى يفهم الاحتلال أنه عندما قالت قيادة المقاومة ان على العدو ان ينتظر الرد في كل لحظة انه كان يتوجب عليه ان يرفع يده عن القدس ويوقف إرهابه بحق المقدسيين والمصلين في الأقصى .

واعلنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن اطلاق رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس المحتلة لتفي بوعدها بحماية المسجد الأقصى والمقدسيين.

واعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة له، ان كتائب القسام وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وأكد ابو عبيدة ان هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا

فيما أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه.

وأكدت السرايا في بيان لها، إصابة الجيب العسكري بشكل مباشر.

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