صواريخ المقاومة تجبر الاحتلال على إنهاء جلسة للكنيست ونقل أعضائه إلى الملاجئ

أوقفت صواريخ المقاومة الفلسطينية على الاحتلال في القدس جلسة للكنيست الإسرائيلي، حيث تم إخلاء مبنى الكنيست ونقل أعضائه إلى ملجأ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه القدس اليوم الإثنين.

وكالة تبناك الإخبارية_ أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب القدس المحتلة ومناطق غلاف غزة.

وسمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي "أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وفرق رعب صواريخ المقاومة الفلسطينية التي استهدفت الاحتلال في القدس، المستوطنين الذين كانوا ينظمون تظاهرة استفزازية للمقدسيين في أحياء البلدة القديمة باتجاه المسجد الاقصى اليوم الإثنين.

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربة صاروخية للاحتلال في القدس "ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، كما أعلنت سرايا القدس عن اطلاقها 30 صاروخا باتجاه مستوطنة سديروت.

إلى هذا فقد اعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه مؤكدة إصابة العربة، ووردت أنباء أولية عن احتمال تسلل فلسطينين بسلاحهم إلى معبر بيت حانون، حيث أفاد الإعلام العبري بدوي انفجارات في محيط المعبر شمالي قطاع غزة.