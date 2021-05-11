دوي انفجارات في القدس المحتلة إثر استهدافها صاروخيا مع انتهاء مهلة المقاومة

سمع دوي انفجارات في القدس المحتلة عصر اليوم الإثنين بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة من كتائب القسام التي "أعلنت عن توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت كتائب القسام: "وجهنا ضربة صاروخية للعدو في القدس ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة"، مع انتهاء المهلة التي حددتها قيادة المقاومة له برفع يده عن المقدسيين.

إلى هذا فقد اعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن استهداف عربة عسكرية إسرائيلية شرق غزة بصاروخ موجه مؤكدة إصابة العربة، ووردت أنباء أولية عن احتمال تسلل فلسطينين بسلاحهم إلى معبر بيت حانون، حيث أفاد الإعلام العبري بدوي انفجارات في محيط المعبر شمالي قطاع غزة.

وقررت مستوطنات إسرائيلية عدة في غلاف غزة فتح الملاجىء العامة تحسبا لرشقات صاروخية من القطاع.