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هنية: لن نقبل تمرير مخططات الاحتلال في القدس والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، إنه أكد لكل الأطراف التي تواصل معها بما فيهم الأشقاء العرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها.
رمز الخبر: ۵۱۶۱۹
تأريخ النشر: 11 May 2021

وکالة تبناك الإخبارية_ في بيان له اليوم الاثنين، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية المسجد الاقصى حيث اعتدت على المصلين والمعتكفين منذ ساعات الصباح الاولى، جدد هنية التأكيد على أننا لن نقبل ولن يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم.

وأكد هنية مواصلة حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار، مشددًا على أن المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ولاحقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المصلين في كل ساحات المسجد، وخاصة في منطقتي المسجد القبلي المسقوف، وصحن قبة الصخرة، وأطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع هناك.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال تعتقل المصابين خلال نقلهم للمستشفيات.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم الإثنين)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية عام 1967.

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