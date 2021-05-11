الهلال الأحمر: أكثر من 215 إصابة بهجوم قوات الاحتلال على المصلين و4 منهم خطرة جداً

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في القدس محمد الفتياني سقوط اكثر من 215 اصابة خلال هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة.

وكالة تبناك الإخبارية_ في تصريح له، قال الفتياني أن "هناك اكثر من 153 اصابة نقلت للمستشفيات المقاصد والفرنساوي والمطلع والمستشفى الميداني للهلال الأحمر،" مشيراً إلى وجود "حتى اللحظة 4 اصابات خطيرة جدا، وإصابة عدد من مسعفين الهلال الاحمر".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ولاحقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المصلين في كل ساحات المسجد، وخاصة في منطقتي المسجد القبلي المسقوف، وصحن قبة الصخرة، وأطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع هناك.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال تعتقل المصابين خلال نقلهم للمستشفيات.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم الإثنين)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية عام 1967.