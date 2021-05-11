الهلال الأحمر: 180 جريح باعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الإصابات ارتفع إلى 180 في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين داخل المسجد.

وأكالة تبناك الإخبارية_ شار الهلال الأحمر في بيان إلى أن طواقمه نقلت إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني حتى الآن 180 إصابة، بينها إصابات مباشرة في الرأس والعين والصدر.

وأكد أن القوات الإسرائيلية تمنع طواقمها من الوصول إلى المصابين لتقديم الإسعافات لهم، ونقلهم للمستشفيات.

وأكد أطباء من داخل المسجد الأقصى أن الأوضاع الطبية والصحية صعبة جدًا داخل وفي محيط المسجد، مع نقص حاد بالمعدات الطبية.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ولاحقت شرطة الاحتلال المصلين في كل ساحات المسجد، وخاصة في منطقتي المسجد القبلي المسقوف، وصحن قبة الصخرة، حيث أطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع هناك.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال تعتقل المصابين خلال نقلهم للمستشفيات.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم الإثنين)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية عام 1967.