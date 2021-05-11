وسط مواجهات مستمرة .. قوات الاحتلال تهاجم المصلين داخل المصلى القبلي

أكد الهلال الاحمر الفلسطيني وقوع المئات من الإصابات خلال اعتداء مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى "وحتى اللحظة تم نقل ما يقارب 50 إصابة لمستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر."

وكالة تبناك الإخبارية_ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، المسجد الأقصى، صباح الإثنين، مستخدمة الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد الهلال الاحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تمنع طواقمها من الوصول إلى المصابين لتقديم الإسعافات لهم، ونقلهم للمستشفيات.

ولاحقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المصلين في كل ساحات المسجد، وخاصة في منطقتي المسجد القبلي المسقوف، وصحن قبة الصخرة، وأطلقت قنابل الصوت والمسيلة للدموع هناك.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام في أوقاف القدس فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال تعتقل المصابين خلال نقلهم للمستشفيات.

وبدأت المواجهات بعد وقت قصير من إطلاق الشرطة الإسرائيلية، طائرة مسيرّة في سماء المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق، أنها لن تسمح للمستوطنين الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى، اليوم الإثنين. لكن الشبان الفلسطينيين، قرروا البقاء في المسجد، تحسبا لتراجع الشرطة عن قرارها.

وكان الآلاف من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم الإثنين)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس الشرقية عام 1967.