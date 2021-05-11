قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى واندلاع مواجهات عنيفة مع المرابطين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى صباح اليوم الاثنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي تجاه المرابطين في الاقصى بكثافة، ما أدى لوقوع عدة اصابات.

وکالة تبناك الإخبارية_ كما تصدى المصلون لقوات الاحتلال داخل المسجد القبلي حيث هاجمت الاخيرة المتواجدين داخله بقنابل الغاز والرصاص المطاط فيما منعت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني من الوصول لاسعاف المصابين،

ومنذ ساعات الفجر احتشد آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل في المسجد الأقصى المبارك على خلفية دعوات للمستوطنين باقتحامه صباح اليوم الاثنين.

وتجمع الآلاف في باحات وساحات المسجد الأقصى وأعلنوا الاستنفار استعدادا للتصدي للمستوطنين، مرددين الهتافات التي تدعو للدفاع عن الأقصى وحي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة، كما هتفوا للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من تواجدها بالآلاف في مدينة القدس المحتلة لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد ولحي الشيخ جراح، استعدادا لحماية المستوطنين.

وكانت قد اندلعت فجر اليوم، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيون والمستوطنون في "حي الشيخ جراح" في القدس المحتلة، عقب مهاجمة المستوطنين الحي ومحاولة اقتحامه.

وهب المقدسيون إلى الحي، فجرا، عقب محاولة المستوطنين اقتحام الحي والاعتداء على السكان، وخلال ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتواجدين بوابل من القنابل والأعيرة المطاطية ورش المياه.

وقام الفلسطينيون بإغلاق مداخل الحي الرئيسية بالحاويات والحجارة لمنع تقدم المستوطنين باتجاه الحي.

وكان المستوطنون الإسرائيليون، هاجموا بعد منتصف الليل، حي شعفاط في القدس، وتصدى لهم الفلسطينيون، ومنعوهم من التقدم باتجاه الحي.

وكانت مدينة القدس المحتلة، شهدت، مساء أمس الأحد، مواجهات في عدة أحياء وشوارع في المدينة.

وتحول "حي الشيخ جراح" و"بلدة الطور" ومنطقة باب العامود والساهرة إلى ساحات كر وفر بين عشرات الفقلسطينيين وقوات الاحتلال، رغم الضرب والقمع بالمطاط والمياه العادمة.