عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية بعنوان "علي ولي الله" من ثلاثة محاور

وكالة تبناك الإخبارية_ بدأ المحور الأول بقرية اللزاكة وصولا الى قرية الدباشة جنوبي غرب الموصل بمشاركة القوات الخاصة لقيادة عمليات نينوى حشد شعبي اللواء 33.

أما المحور الثاني شارك فيه الجيش العراقي وهو يبدأ من قرية عريبيد وصولا إلى تل كيصوم، وأما المحور الثالث شارك فيه اللواء 92 من الجيش العراقي ويبدأ من تل كيصوم وصولا إلى نهاية سلسلة جبال عطشانة.

وفيما يخص المحور الأول شملت العملية تفتيش عدد من القرى والتدقيق الامني ومنها اللزاكة والحسينية والابراهيمية وشيخ يونس والدباشة.

هذا وجرى تدقيق أمني لسكنة هذه القرى وتطهير المنطقة من مخلفات داعش، كذلك تم تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير على القوات الأمنية والاهلي في الطرق النيسمية لهذه القرى.