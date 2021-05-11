وزير الاستخبارات الإسرائيلي يرفض طلبا أمريكيا بشأن القدس

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال" يوم الأحد عن كوهين قوله، إن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد.

وأفادت الإذاعة بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن، طالبوا بتوضيحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن قضية العقارات في بلدة الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وصرح إيلي كوهين ردا على ذلك: "إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية ولكن في غزة.. عناصر في حركة الجهاد الإسلامي وحماس يتلقون تمويلا من إيران".

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء السبت في منطقة باب العامود في مدينة القدس ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وفرّقت قوات الأمن الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

المصدر: وكالات





