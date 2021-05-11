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مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، حزمة من القرارات الجديدة، منها ما يخص اغتيال الناشط المدني، ايهاب جواد الوزني في كربلاء.
رمز الخبر: ۵۱۶۰۳
تأريخ النشر: 10 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_  ترأس الكاظمي الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث اخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال.

واشار الكاظمي في مستهل الجلسة، الى "جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت مساء امس في محافظة كربلاء، ووجه أجهزة وزارة الداخلية بالتحقيق السريع والكشف عن منفذي الجريمة البشعة".

واكد الكاظمي ان "قتلة الناشط الوزني لن يفلتوا من قبضة العدالة، وستتم ملاحقتهم والاقتصاص من كل مجرم تسول له نفس العبث بالامن العام".

وبيّن ان "المجرمين وبعد ان افلسوا في احداث الفوضى، اتجهوا الى اغتيال الناشطين العزل، لكن القانون سيحاسبهم وينزل بهم اشد العقوبات".

وفي سياق الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود وتذليل كل العقبات التي تقف دون تقديم الخدمات للمواطن، لاسيما في مجال الكهرباء".

وبشأن تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، وجه الكاظمي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الحوادث والحد من تكرارها سنويا.

كما وجه امانة بغداد بتحمل كامل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها في القيام بحملات تنظيف واسعة لاحياء العاصمة، ورفع النفايات والحفاظ على المناطق الخضراء والحدائق العامة.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، والاجراءات الحكومية الخاصة بنشر التوعية بمخاطر الجائحة، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها.

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