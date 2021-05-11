إصابة 14 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود

أصيب 14 مواطنا فلسطينيا على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مساء الأحد.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود، نقلت 4 إصابات منها لمستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين.

واستخدمت قوات الاحتلال المياه العادمة لتفريق المتجمعين في باب العامود وقامت باستهداف المطاعم القريبة.

واعتدت قوات الاحتلال على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

كما قامت قوات شرطة الإحتلال بقمع احتجاجات لفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الناصرة وحيفا تضامنا مع القدس.