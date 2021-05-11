كابول تدفن صغارها ضحايا الهجوم الإرهابي وجهود طبية مستمرة لإنقاذ 150 مصابا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مدرسة في العاصمة كابول أمس إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصاباً، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان اليوم الأحد.

وكالة تبناك الإخبارية _بينما عمد عدد من الأسر إلى دفن أبنائها وبناتها، اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني حركة "طالبان" بتنفيذ الهجوم، لكن متحدثا باسم الحركة نفى أي دور "لطالبان"، وقال إن الحركة تندد بأي هجمات على المدنيين الأفغان.

وقال غني في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية اليوم "حركة طالبان غير قادرة على مواجهة قوات الأمن في ساحة المعركة، لهذا تستهدف الأماكن العامة بهجمات إرهابية".

وأضاف "من خلال تصعيد الحرب والعنف أظهرت طالبان مرة أخرى أنها ليست فقط مترددة في حل الأزمة الحالية سلميا ولكنها تعمل على تعقيد الوضع والقضاء على أي فرصة للسلام".

وهز الانفجار الذي وقع مساء السبت حي داشت برجي في كابل، وحصد في الأغلب طالبات.

يأتي الهجوم بعد أسبوع من بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان، المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر.