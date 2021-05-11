دمشق تتسلم من منظمة الصحة العالمية 40 سيارة إسعاف مجهزة

تسلمت سوريا 40 سيارة إسعاف مجهزة من منظمة الصحة العالمية من بينها 10 سيارات دفع رباعي، لدعم منظومة الإسعاف في البلاد.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك بهدف "دعم منظومة الإسعاف التي فقدت جزءا كبيراً من سياراتها بسبب الاعتداءات الإرهابية"، وفقاَ لوزارة الصحة.

وبدورها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أكجيمال ماجتيموفا، "إن هذه الدفعة من الدعم لمنظومة الطوارئ السورية، تم التخطيط لها منذ العام الماضي، إلا أن جائحة كورونا أخرت تسليمها".

وكشفت ماجتيموفا عن أن منظمة الصحة العالمية مع شركات آخرين، قاموا خلال السنوات دعموا منظومة الطوارئ السورية بـ 51 سيارة إسعاف.

وفي تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة السورية تسلمها 3 سيارات إسعاف و5 عيادات متنقلة من منظمة الصحة العالمية لدعم خدمات الرعاية الصحية.