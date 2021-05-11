العاروري: المعركة القادمة هي معركة القدس وكل أمتنا ستشارك فيها

ننتظر دعم أمتنا الإسلامية والعربية على أحر من الجمر، وسنبقى مرابطين وصامدين، ولن نفرط بالمدينة المقدسة".

حذر الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من أن العبث بالقدس لعب بالنار سيحرق رؤوس المحتل.

وقال العاروري -في مقابلة مع قناة الأقصى، مساء الأحد-: إن الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها الاحتلال حتماً، مطالبا بأن تسخر كل الإمكانيات فداء للقدس.

وشدد على أنّ "المحتل يلعب بالنار، والعبث بالقدس ومحاولات التخريب لعبٌ في أقصى حدود الخطر".

وأشار إلى أن حركة حماس جزء من شعبنا ومن صناعة الحدث، وجزء من نسيج الشعب الفلسطيني.

وقال: القدس صخرة وجودنا، والجميع يتطلع إلى القدس، والمحتل لا يعرف أن القدس تعني لنا كل شيء، ومن أجلها يجتمع المجاهدون من كل الدنيا.

وأكد أن المعركة القادمة هي معركة القدس والمقدسات، وكل أمتنا ستشارك في هذه المعركة.

وتوجه برسالة للشباب "أن يفعلوا ما يستطيعون؛ نصرة للقدس، وضربًا للمحتل في كل مكان".

وقال: ننتظر دعم أمتنا الإسلامية والعربية على أحر من الجمر، وسنبقى مرابطين وصامدين، ولن نفرط بالمدينة المقدسة".

وشدد على أن بيوت الشيخ جراح تنتمي لهذا الشعب قبل أن يوجد الاحتلال وشذاذ الآفاق من المستوطنين.