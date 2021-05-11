"إسرائيل" على موعد مع رد فلسطيني موجع

عقدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اجتماعا طارئا لإعلان موقفها مما يحدث في القدس المحتلة. وقررت الهيئة العودة الى الإرباك الليلي والاشتباك الشعبي عند الحدود الشرقية لقطاع غزة نصرة لأهالي القدس.

منحنى الغضب الفلسطيني يتصاعد ومنحنى صبر المقاومة في نزول فبعد التحذير الأخير عاد ابو عبيدة الناطق باسم القسام ليؤكد على ان العد التنازلي قد بدأ.

اما الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار فقد قررت العودة لتفعيل ادوات المقاومة الشعبية عند الحدود.

وقال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم انه سيكون لاحداث القدس المحتلة وما بعدها تحديد طبيعة الصراع مع الاحتلال. مؤكدا ان حركة حماس وفصائل المقاومة ستكون حاضرة بكل قوة في ساحة الجهاد وستقول كلمتها بما يضمن وقف جرائم الاحتلال.

بدوره قال عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ماهر مزهر ان يد المقاومة على الزناد باتجاه ان توجه الضربات للعدو الاسرائيلي مؤكدا ان هيئة مسيرات العودة اتخذت قرارا باستخدام كافة الوسائل الخشنة لمواجهة الاحتلال.

وتلبية للنداء بدأ الشباب يجهزون البالونات الحرارية لتحلق نحو المستوطنات الاسرائيلية.

شباب عزة نفذوا وعدهم فتجمعوا وانطلقوا نحو خمس نقاط حدودية على طول القطاع ليربكوا جيش الاحتلال في اكثر من جبهة.

الجماهير تزداد غصبا والأنظار تتجه صوب موعد اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى والذي سيكون ايذانا بانفجار البركان.