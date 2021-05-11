متحدث: طالبان الأفغانية تعلن وقفا لإطلاق النار خلال أيام عيد الفطر الثلاثة

ولم تسفر محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين، التي انطلقت العام الماضي في قطر، عن إحراز أي تقدم بل وازداد العنف.

أعلن مقاتلو حركة طالبان في ساعة متأخرة مساء الأحد أنهم سيلتزمون بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان خلال عيد الفطر أواخر الأسبوع الجاري وذلك وسط عنف متصاعد تشهده البلاد منذ أسابيع.

وقال محمد نعيم أحد المتحدثين باسم طالبان على تويتر "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة".

يأتي إعلان الهدنة بعد يومين من تفجيرات خارج مدرسة بالقسم الغربي من العاصمة كابول أسفرت عن مقتل 68، معظمهم طالبات، وإصابة أكثر من 165.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.

ونفت طالبان أي دور لها في الواقعة ونددت بها، لكن الحكومة الأفغانية قالت إن الحركة هي المسؤولة عن الهجوم.وقال المتحدث باسم طالبان إنه صدرت تعليمات لكل المقاتلين بوقف

كل العمليات العسكرية التي تستهدف الحكومة الأفغانية لكنه أوضح أنهم مستعدون للرد إذا هاجمتهم قوات الحكومة.

وقال المتحدث باسم عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الذي يتولى عملية السلام بالبلاد إن المجلس رحب بإعلان طالبان.ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بالهدنة.

ولم تسفر محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين، التي انطلقت العام الماضي في قطر، عن إحراز أي تقدم بل وازداد العنف.

وكابول في حالة تأهب قصوى منذ أعلنت واشنطن الشهر الماضي اعتزامها سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول. وقال مسؤولون أفغان إن طالبان كثفت الهجمات في أنحاء البلاد بعد الإعلان.