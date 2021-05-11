محافظة ايرانية تنتج اكثر من 5 آلاف كلغم من الكافيار

واشار الى زيادة بنسبة 43٪ في إنتاج الكافيار في محافظة كيلان، مضيفا: ان محافظة كيلان حققت تقدمًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بإنتاج الكافيار وفي هذا الصدد احتلت المرتبة الأولى في إنتاج الكافيار في البلاد.

اعلن مدير الثروة السمكية بمحافظة كيلان شمال ايران ، انتاج اكثر من 5 آلاف كلغم من الكافيار ، تم تصدير اكثر من الف كلغم منها الى خارج البلاد.

وقال عظيم مدبري في تصريح صحفي يوم الاحد: يعتبر الكافيار المنتج في محافظة كيلان من أفضل أنواع الكافيار في العالم، مضيفا: يتمتع الكافيار بقيمة غذائية عالية جدًا ويتم إنتاج الأفضل والأعلى جودة أيضًا من هذه المادة في محافظة كيلان وبحر قزوين.

واشار الى زيادة بنسبة 43٪ في إنتاج الكافيار في محافظة كيلان، مضيفا: ان محافظة كيلان حققت تقدمًا جيدًا للغاية فيما يتعلق بإنتاج الكافيار وفي هذا الصدد احتلت المرتبة الأولى في إنتاج الكافيار في البلاد.

ولفت مدير الثروة السمكية بمحافظة كيلان الى تصدير الكافيار الى خارج البلاد، وقال: وفقًا لآخر الإحصاءات، تم إنتاج 5451 كلغم من الكافيار في محافظة كيلان، تم تصدير 1140 كلغم منها إلى فرنسا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وهذا الاتجاه مستمر.

واعتبر مدبري تطوير مزارع تربية سمك الحفش hemeralopic fish أحد المتطلبات في زيادة إنتاج الكافيار ونمو جودته وقال: في محافظة كيلان، توجد 67 مزرعة لتربية سمك الحفش بما يعادل 40٪ من هذه المزارع الموجودة في البلاد.