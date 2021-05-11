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البوليساريو: مزاعم المغرب بشأن إيران مجرد إفتراءات

واختتم السيد بشراي البيان بالقول "لـقـد بدت تلك الإدعاءات، حـيـنـهـا ومـا زالـت، لـعـواصـم الـعـالـم والمـراقـبـين الـدولـيـين أقـرب إلى الـنـكـتـة مـنـهـا إلـى شيء آخر".
رمز الخبر: ۵۱۵۸۶
تأريخ النشر: 10 May 2021

أكد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، "نفيه القاطع" لما ورد على لسان وزير الخارجية المغربي حول دعم عسكري إيراني لجبهة البوليساريو، مشددا على أنها "إفتراء لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا".

وأكد بشراي، أن جـبـهـة الـبـولـيـسـاريـو تؤكـد الـيـوم, مـن جـديـد, "نفيها الـقـاطـع" لمـا ورد عـلـى لـسـان وزيـر الخارجية المغربي، وتـغـتـنـم الـفـرصـة لدعوته لتقديم دلـيـل على ادعاءاته مـهـمـا كـان بـسـيـطـا.

وحسب بشراي فإن هذه الإدعـاءات "لا تـوجـد إلا في مـخـيـلـة مـن أمـتـهـن الافـتـراء وإعـادة تـدويـر نـفـسـه وبـلـده، حـسـب الـمواسـم، في مـضـاربـات أسـواق العلاقات الدولية، في ظل غياب مثل ومبادئ ثابتة لسياسته الخارجية".

وأرجع عضو الأمانة الوطنية، تصريحات الوزير المغربي إلى "الصـدمـة" التي تلقتها المملكة المغربية "إزاء رفـض الـمجتمع الدولـي لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد تـرامـب اللاشـرعـي الـمتعـلـق باعتراف أحـادي الـجانـب لـلـمـغـرب بـالـسـيـادة عـلـى الـصـحـراء الـغـربـيـة الـمحتـلـة".

وقال الدبلوماسي الصحراوي، أن هذه الصدمة "أحـدثت لـدى الـربـاط حالة مـن الهـسـتـيـريـا الـتـي لـم تـقـدهـا إلـى فـتـح أزمـات ثـنـائـيـة مـع كـل دول الـجوار وأغـلـب الـدول الاوروبـيـة فحسب، بل والى الإمعان في الكذب والتضليل واختلاق تهم بلا أساس".

وأشار السيد بشراي, في هذا الإطار أنه وضـمـن مـقـابـلـة تـلـفـزيونية مـع رئـيـسـة مـؤسـسـة الايـبـاك الأمريكية الخـمـيـس الماضي وسـعـيـا لاستعـطـاف ود جـمهور مـعـين, لـم يـجـد وزيـر الخـارجـيـة الـمغـربـيـة غـضـاضـة في إعـادة أسـطـوانـة الفاتح من مـايو 2018، والـتـي كـان هـو نـفـسـه صـاحـب "مـلـكـيـتـهـا الـفـكـريـة الـحصـريـة" والمـتـعـلـقـة "بـدعـم عـسـكـري مـن إيـران لجـبـهـة الـبـولـيـسـاريـو بـتـوريـد أسـلـحـة وتـدريـب كـوادر عـسـكريـة".

واختتم السيد بشراي البيان بالقول "لـقـد بدت تلك الإدعاءات، حـيـنـهـا ومـا زالـت، لـعـواصـم الـعـالـم والمـراقـبـين الـدولـيـين أقـرب إلى الـنـكـتـة مـنـهـا إلـى شيء آخر".

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