برلماني ايراني يندد بصمت المنظمات الدولية ازاء جريمة طالبان في كابول

ندّد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية محمود عباس زاده مشكيني بصمت المنظمات الدولية وحقوق الانسان ازاء المجزرة المروعة التي ارتكبتها طالبان في مدرسة للبنات في غرب كابول.

وكتب النائب عن اهالي مشكين شهر /شمال غرب/ محمود عباس زاده مشکیني تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر يوم الاحد، إن استهداف ثانوية سيد الشهداء للبنات في غرب كابول ليست سوى جانبا من جرائم طالبان.

وتساءل: لو أن صبية في فرنسا قتلت بمثل هذه الجريمة ألم يكن العالم الغربي يلوذ بالصراخ والعويل؟ وألم تكن منظمات حقوق الانسان تقيم المآتم؟ لماذا يحيط الصمت المميت بالعالم؟ لماذا يلوذ العالم الاسلامي بالصمت؟