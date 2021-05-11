مسؤول ايراني: تضامن المسلمين مع فلسطين يسرع من زوال الكيان الصهيوني

واوضح ان هذا الموضوع قد شهده الجميع مؤخرا حيث طرد ترامب من البيت الابيض بعد عام واحد على إعلانه ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد سليماني.

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران مصطفى مير سليم ان تضامن المسلمين شعوبا وحكومات مع شعب فلسطين يسرع من زوال الكيان الصهيوني.

وقال النائب عن أهالي طهران في مجلس الشورى الاسلامي مصطفی میرسلیم، في تصريح صحفي اليوم الاحد في الاشارة الى كلمة قائد الثورة بيوم القدس العالمي (الجمعة الماضية)، "إن تضامن المسلمين حول محور القدس الشريف هو كابوس للصهاينة الاعداء وداعميهم"، إن ما قاله قائد الثورة ذات خلفية تاريخية حيث يرتبط جانب منه بالتطورات التي وقعت في ايران خلال العقود الاخيرة وبالتالي فإن مصير الظالم واضح ويؤول الى الزوال بالتأكيد.

ولفت الى ان الظلم الذي أصاب الشعب الايراني خلال 42 عاماً مضت لم يبق دون رد وشهد الجميع كيف آل الطاغوت الى الفناء في عام 1979.

واوضح ان هذا الموضوع قد شهده الجميع مؤخرا حيث طرد ترامب من البيت الابيض بعد عام واحد على إعلانه ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد سليماني.

وأكد ان الكيان الصهيوني سيتلقى الرد من الشبان الفلسطينيين جراء ماارتكبه من ظلم بحق هذا الشعب حيث انتفضوا في مواجهة الكيان القاتل للاطفال ويجاهدون لتحرير القدس بدوافع مضاعفة.

وشدد: إن الكيان الاسرائيلي لن يدوم وسيؤول الى الزوال لكن ذلك رهن بتضامن المسلمين مع الشعب الفلسطيني لذلك يتوجب ان تتحمل الحكومات الاسلامية مسؤولياتها بهذا الشأن ولاينبغي ان تتجاهلها من أجل الاسراع بزوال الكيان الصهيوني.