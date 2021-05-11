مفاوضات نووية مكثفة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1"

وكانت المفاوضات قد استمرت يوم امس حتى ساعة متاخرة من الليل كما واصل الطرفان محادثاتهما اليوم لخفض الخلافات في وجهات النظر حول النصوص الى الحد الادنى.

مازالت المفاوضات النووية جارية بصورة مكثفة بين ايران ومجموعة "4+1" في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة دول "4+1" قد انطلقت في فيينا يوم الجمعة في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لخفض الخلافات حول النصوص بين الطرفين حد الامكان.

واكد الطرفان خلال اجتماع الجمعة على الاسراع بالمفاوضات وبناء عليه فقد جرت المفاوضات امس السبت واليوم الاحد بصورة مستمرة ومكثفة بين وفود ايران ومجموعة دول "4+1".

وفي هذا الاطار جرت محادثات بين مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني عباس عراقجي وسائر رؤساء الوفود المشاركة ومن ضمنهم مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

كما عقد اجتماع رباعي بين عراقجي ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا.

وتجري المفاوضات على مستوى الخبراء في اطار فرق العمل الثلاثة "الحظر" و"النووي" و"الترتيبات التنفيذية" وكذلك بصورة ثنائية ومتعددة الاطراف.

ويوم السبت عقد اجتماع ثنائي بين وفد الخبراء الايراني ووفدي الخبراء الروسي والصيني كما عقد اليوم اجتماع خبراء ثنائي بين الوفدين الايراني والروسي.

وكانت المفاوضات قد استمرت يوم امس حتى ساعة متاخرة من الليل كما واصل الطرفان محادثاتهما اليوم لخفض الخلافات في وجهات النظر حول النصوص الى الحد الادنى.

وتم يوم الجمعة استئناف المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "4+1" واختتم بعد ساعة ونصف حيث تقرر خلاله البدء فورا بمشاورات فرق الخبراء حول النصوص واكد جميع الاطراف مرة اخرى على جديتها في الوصول الى النتيجة اللازمة في اقصر فترة زمنية ممكنة.