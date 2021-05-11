النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۸مشاهدات
‍ پ

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 10 ايار 2021

رمز الخبر: ۵۱۵۸۱
تأريخ النشر: 10 May 2021

العناوين

الأخبار :

-  سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم آخر أكاذيب رياض سلامة: "جِحا" لا يُريد ردّ الدولارات

-  ديوان المحاسبة: صفقة الصواريخ «المْطَعوَجة» قائمة على الغش والخداع

-  الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى الامتحانات؟

-  من الخارج إلى الداخل وبالعكس [1]

-  هبّة القدس مستمرة... ساعات حاسمة أمام المقدسيين: المقاومة تُهندس ردّها

البناء :

-  المقدسيّون يفرضون توازنَ رعبٍ على ‏الاحتلال وغزة تنتصر للقدس ‏بصواريخها

-  سلامة يبشّر بالمنصّة لضبط ‏سعر الصرف قريباً… والبدء بإعادة نسبة ‏من الودائع

-  "القومي" يدعو لنصرة ‏فلسطين… ولن ينسى شهداء حلبا… ‏ولحكومة إنقاذ وترشيد الدعم‎

الديار :

-  البطاقة التموينية تفتش عن تمويل غير مُتوافر والمطلوب مُفاجأة ما

-  وقف الدعم على المحروقات أصبح إلزامياً في ظلّ حجم ووتيرة التهريب

-  مشروع الموازنة وتعديلاته لا تُحاكي الواقع ولا التحدّيات وإحتمالات ‏إقرارها ضئيلة

اللواء :

-  مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية

-  الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول "البطاقة التمويلية‎"‎

النهار :

-  ذعر رفع الدعم: هستيريا أسعار ولا سلطة‎!‎

الجمهورية :

-  اتصالات لجمع عون والحريري … وسلامة يطرح ‏‏"مبادرة" ملتبسة

الأنباء :

-  البلد يسير على وقع التنبؤات إلى الانهيار الكبير.. أسوأ إدارة لأهم ملف: الحكومة والإصلاح

الاسرار

البناء:

▪️  قالت مصادر مالية إن وراء تأخير منصة الصرف لدى مصرف لبنان ترك سعر الصرف يرتفع بصورة مفتعَلة بما يتيح للمنصة تحقيق إنجاز فوريّ بتخفيض نسبيّ عند إطلاقها. وتوقعت المصادر بلوغ سعر الـ 15000 ليرة للدولار قبل إطلاق المنصة.

▪️  قال مصدر أوروبيّ على صلة بمفاوضات فيينا إن مشهد القدس أحبط أية محاولة للتفكير بإدخال قضية حركات المقاومة الى ملفات التفاوض، لأن ذلك سيدخل ملف القدس ويتحوّل إلى إحراج للأميركيّين والأوروبيّين بدلاً من إيران.

اللواء:

▪️ وصف صحفي فرنسي المحادثات التى أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بـ حوار الطرشان لان الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً.

▪️ لوحظ ان اختبار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي نلتقي في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات عن حراك ١٧ تشرين!

▪️  تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التى كانت تتم بينهما دائمآ.

الجمهورية:

▪️  لوحظ ان مسؤولاً دولياً التقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم اي ملف.

▪️  تردد ان رئيس تيار سياسي سعي إلى التواصل الاجتماعي مع معارضين له ضمن تياره الا انه تلقي جوابا مفاده: تستنجد بنا الآن لتنقذ نفسك فلن تكون معك.

▪️  وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية انتقلت من مرحلة تسكير جامعة إلى مرحلة فتح حضانه.

المصدر:موقع قناة المنار 

الأنباء

▪️  يربط مرجع سياسي بين وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وبين التدهور الحاصل في ‏مسارات مختلفة‎.‎

▪️  تسيطر حالة من الارتباك على ضفتي المسؤولية في ملف استحقاق داهم بعد انتهاء كل ‏المساعي المحلية والخارجية‎.‎

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء المستوطنات وصولا إلى مدينة القدس
الهلال الأحمر: أكثر من 215 إصابة بهجوم قوات الاحتلال على المصلين و4 منهم خطرة جداً
مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الهلال الأحمر من دخول المسجد الأقصى ونقل الجرحى
اقتحام همجي من قوات الاحتلال للمسجد الاقصى وباحاته تتحول الى ساحة حرب
الهلال الأحمر: 180 جريح باعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى
وسط مواجهات مستمرة .. قوات الاحتلال تهاجم المصلين داخل المصلى القبلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى واندلاع مواجهات عنيفة مع المرابطين
السياسة الخارجية العراقية.. ثبات في مواجهة التطبيع
التغيير الإصلاحي صار ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين
عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة الإحتلال على خلفية الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في القدس
عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية بعنوان "علي ولي الله" من ثلاثة محاور
وزير الاستخبارات الإسرائيلي يرفض طلبا أمريكيا بشأن القدس
احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي في دمشق بمشاركة وفد من حزب الله
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
صاروخان من غزة نحو مستوطنات محيطة بالقطاع
تعيين مهدي سبحاني سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية في سوريا
مجلس الأمن ينعقد اليوم لبحث الأوضاع في القدس وجلستان طارئتان غدا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
الملك عبدالله الثاني والعائلة الملكية يحيون ليلة القدر وسط الدعاء لنصرة القدس
الاحتلال يقرر إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل في قطاع غزة
حماس: فلسطين ليست قضية تحرير أرض فقط إنما قضية تحرير عقيدة وإنسان
المفتي حسون: طريق القدس مع حزب الله وإيران من دمشق يشرق
الشيخ قاسم: لا يمكن تحرير القدس إلا بالمقاومة وحزب الله سيبقى في الميدان مقاوما لتحرير الأرض
وقفة تضامنية في لندن مع أهالي حي الشيخ جراح ورفضًا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي
مسيرات داعمة للرئيس الأسد في جبل محسن شمال لبنان
الشيخ حمود: القدس أصبحت أقرب بفضل المقاومة في المنطقة
كتائب المقاومة الوطنية تعلن حالة الاستنفار القصوى على حدود غزة
جيش الاحتلال يبدأ أضخم مناورات عسكرية في تاريخه تحاكي حربا على عدة جبهات
نتنياهو: سنواصل البناء في القدس رغم الضغوط
القاهرة تطالب بضرورة توفير حماية للمصلين بالمسجد الأقصى