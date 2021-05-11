عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 10 ايار 2021

العناوين





الأخبار :

- سلامة يحتال على المودعين لرفع الدعم آخر أكاذيب رياض سلامة: "جِحا" لا يُريد ردّ الدولارات

- ديوان المحاسبة: صفقة الصواريخ «المْطَعوَجة» قائمة على الغش والخداع

- الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى الامتحانات؟

- من الخارج إلى الداخل وبالعكس [1]

- هبّة القدس مستمرة... ساعات حاسمة أمام المقدسيين: المقاومة تُهندس ردّها





البناء :

- المقدسيّون يفرضون توازنَ رعبٍ على ‏الاحتلال وغزة تنتصر للقدس ‏بصواريخها

- سلامة يبشّر بالمنصّة لضبط ‏سعر الصرف قريباً… والبدء بإعادة نسبة ‏من الودائع

- "القومي" يدعو لنصرة ‏فلسطين… ولن ينسى شهداء حلبا… ‏ولحكومة إنقاذ وترشيد الدعم‎





الديار :

- البطاقة التموينية تفتش عن تمويل غير مُتوافر والمطلوب مُفاجأة ما

- وقف الدعم على المحروقات أصبح إلزامياً في ظلّ حجم ووتيرة التهريب

- مشروع الموازنة وتعديلاته لا تُحاكي الواقع ولا التحدّيات وإحتمالات ‏إقرارها ضئيلة





اللواء :

- مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية

- الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول "البطاقة التمويلية‎"‎





النهار :

- ذعر رفع الدعم: هستيريا أسعار ولا سلطة‎!‎





الجمهورية :

- اتصالات لجمع عون والحريري … وسلامة يطرح ‏‏"مبادرة" ملتبسة





الأنباء :

- البلد يسير على وقع التنبؤات إلى الانهيار الكبير.. أسوأ إدارة لأهم ملف: الحكومة والإصلاح





الاسرار





البناء:

▪️ قالت مصادر مالية إن وراء تأخير منصة الصرف لدى مصرف لبنان ترك سعر الصرف يرتفع بصورة مفتعَلة بما يتيح للمنصة تحقيق إنجاز فوريّ بتخفيض نسبيّ عند إطلاقها. وتوقعت المصادر بلوغ سعر الـ 15000 ليرة للدولار قبل إطلاق المنصة.

▪️ قال مصدر أوروبيّ على صلة بمفاوضات فيينا إن مشهد القدس أحبط أية محاولة للتفكير بإدخال قضية حركات المقاومة الى ملفات التفاوض، لأن ذلك سيدخل ملف القدس ويتحوّل إلى إحراج للأميركيّين والأوروبيّين بدلاً من إيران.





اللواء:

▪️ وصف صحفي فرنسي المحادثات التى أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بـ حوار الطرشان لان الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً.

▪️ لوحظ ان اختبار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي نلتقي في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات عن حراك ١٧ تشرين!

▪️ تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التى كانت تتم بينهما دائمآ.





الجمهورية:

▪️ لوحظ ان مسؤولاً دولياً التقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم اي ملف.

▪️ تردد ان رئيس تيار سياسي سعي إلى التواصل الاجتماعي مع معارضين له ضمن تياره الا انه تلقي جوابا مفاده: تستنجد بنا الآن لتنقذ نفسك فلن تكون معك.

▪️ وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية انتقلت من مرحلة تسكير جامعة إلى مرحلة فتح حضانه.





المصدر:موقع قناة المنار

الأنباء

▪️ يربط مرجع سياسي بين وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وبين التدهور الحاصل في ‏مسارات مختلفة‎.‎

▪️ تسيطر حالة من الارتباك على ضفتي المسؤولية في ملف استحقاق داهم بعد انتهاء كل ‏المساعي المحلية والخارجية‎.‎