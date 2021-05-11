معزيا الشعب الافغاني.. ظريف: الدواعش غرباء على الإسلام والإنسانية

وأعلن مسؤولون أفغان الأحد أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة كابل ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصابا.

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، ابناء الشعب الافغاني الى وضع حد لقتل الاشقاء وتضييق الخناق على الدواعش التكفيريين.

وكتب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، تغريدة على تويتر بعد ظهر يوم الأحد إثر الهجوم الارهابي على مدرسة ثانوية للبنات في العاصمة الافغانيةكابل أمس السبت، وقال: ننعى الفتيات البريئات والصائمات ضحايا اعتداء التكفيريين الدواعش الذين أظهروا أنهم غرباء على الإسلام والإنسانية.

واضاف: لقد حان الوقت لجميع أولئك المتعلقين بالإسلام وأفغانستان لوضع حد لقتل الأشقاء وتوحيد الساحة وتضييق الخناق على الدواعش عديمي الوطن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية،سعيد خطيب زادة، قد أدان الهجوم الارهابي الذي استهدف، يوم السبت، مركزا تعليميا في العاصمة الافغانية كابل معربا عن تعازيه الى أسر الضحايا، سائلا الباري تعالى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.كما أدان ممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية لشؤون أفغانستان، محمد ابراهيم طاهريان فرد، العمل الإرهابي الذي وقع أمس السبت في مدرسة للبنات في كابل، معربا عن أمله في نهاية الحرب والصراع في أفغانستان في أقرب وقت ممكن.

وأعلن مسؤولون أفغان الأحد أن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمام مدرسة في العاصمة كابل ارتفع إلى 58، في حين يبذل الأطباء جهودا مضنية لتوفير الرعاية الطبية لنحو 150 مصابا.

وهز الانفجار الذي وقع مساء السبت حي دشت برجي الذي يغلب عليه الشيعة في كابل، وقال شاهد عيان إن جميع الضحايا، باستثناء 7 أو 8 أشخاص، طالبات كن عائدات إلى منازلهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.