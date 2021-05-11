قوات الإحتلال تقمع مسيرة في حي الشيخ جراح وتعتدي على المتظاهرين بالضرب

تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي هجومها وقمعها بحق المتظاهرين في حي الشيخ جراح، حيث قامت بقمع تظاهرة خرجت مساء اليوم الأحد احتجاجاً على سياسات التهجير التي يمارسها الاحتلال بحقهم.

وكالة تبناك الإخبارية_في التفاصيل، هاجم الاحتلال المتظاهرين بقنابل الدخان والصوت والمياه العادمة.

بالتزامن، حصلت مواجهات بين الشباب المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاعتداء عليهم من قبل القوات الإسرائيلية في باب العمود، كما أنها دفعت بتعزيزات مكثفة في شوارع القدس المحتلة وحولها.

في غضون ذلك، انطلقت مسيرات في رام الله نصرة للقدس والأقصى وحي الشيخ جراح.

وشهدت الليلة الماضية مواجهات جديدة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقدسيين، أسفرت عن إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات الاحتلال.

وأعلن الهلال الاحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 100 فلسطيني إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدد من أحياء القدس المحتلة.