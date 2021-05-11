تظاهرات في ولايات أنقرة وأضنة وأسكي شهير واسطنبول منددة باعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى

شهدت مدن تركية، أمس السبت، مظاهرات منددة باعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية _ففي العاصمة أنقرة، تجمع عدد من أعضاء منظمات مدنية، أمام سفارة الاحتلال، حاملين بأيديهم الأعلام التركية والفلسطينية.

وردد المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل من قبيل، "إسرائيل الإرهابية، غادري الأراضي الفلسطينية"، و"ألف سلام للمقاومة في الأقصى وغزة".

وفي ولاية أضنة، تجمع العشرات عقب صلاة الظهر أمام المسجد الكبير، حاملين الأعلام التركية والفلسطينية، مرددين هتافات تأييد لفلسطين وأخرى معارضة لإسرائيل.

وشارك أعضاء هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" في أسكي شهير، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في الولاية، ومنظمات مدنية أخرى، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل.

وفي كلمة خلال المظاهرة، قال رئيس "IHH" في أسكي شهير، موسى قره داش، إن اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، يعتبر بمثابة القطرة التي ملأت الكأس بالنسبة لفلسطين والعالم الإسلامي، إثر زيادة الانتهاكات الإسرائيلية.