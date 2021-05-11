صاروخان من غزة نحو مستوطنات محيطة بالقطاع

دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الأحد، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، وفي مدينة عسقلان، جنوب فلسطين المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية _ زعم جيش الاحتلال في بيان، أنه "تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أنه تمّ اعتراض أحدهما، عقب تفعيل نظام القبة الحديدية.

تعداد بازدید : 9 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_61134" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/51572/61134?width=400&height=300"></script></div>

وشهدت مستوطنات غلاف غزة، خلال النهار، نحو 40 حريقا، تسببت فيها بالونات حارقة أُطلِقت من القطاع.

وكان جيش الاحتلال، قد أغلق مساء الأحد، مساحة الصيد في قطاع غزة، على أن يسري القرار على الفور، ليستمر "حتى إشعار آخر".

وزعم بيان صدر عن منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلّة، أن الإغلاق جاء بذريعة إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع.

وذكر البيان أن الإغلاق جاء كذلك "بعد سلسلة من التقييمات الأمنيّة".