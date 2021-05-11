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الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تعلن عن فعاليات ميدانية إسناداً للقدس

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً للأهل في مدينة القدس المحتلة وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة.
رمز الخبر: ۵۱۵۶۹
تأريخ النشر: 10 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_دعت الهيئة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها بمكتب الجبهة الشعبية بغزة كافة جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في إسناد الاهل في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال، وتأكيداً على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، فالمواجهة الشاملة والمقاومة الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال والتصدي لها لإفشال مخطط التهجير وطمس الهوية وتزييف التاريخ.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في كلمة نيابة عن الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني خصوصاً ما يجري في مدينة القدس والاستباحة المتواصلة للمقدسات.

كما دعا البطش جماهير الأمة العربية والإسلامية لاستنهاض الهمم والتحرك العاجل للانتصار لقضية فلسطين والقدس، من خلال فعاليات ميدانية متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربية مشيرا الى إن استهداف القدس هو بمثابة استهداف لقلب الأمة وثوابتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

واكد البطش على "الدعوة إلى الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة مطالبا الجاليات الفلسطينية والعربية وكل أحرار العالم للاحتجاج أمام سفارات العدو في مختلف أصقاع المعمورة، نصرةً الشعب الفلسطيني في القدس".

وشدد البطش على رفض الهيئة وادانتها ما ورُد في بيان اللجنة الرباعية الدولية والذي أسس لتقسيم الحرم القدسي، وشرع لقطعان المستوطنين بتدنيس واستباحة المسجد الأقصى والذي يعتبر خروجاً عن قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمةً لشعبنا الفلسطيني.

وأضاف، "إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وهي تؤكد أن القدس كانت وما زالت وستظل عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ورمز عروبتنا وهويتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية وقبلة كل الأحرار في العالم، فإننا نؤكد أنها ليست وحدها وسندافع عنها بدمنا ولحمنا حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

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