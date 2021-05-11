حماس: فلسطين ليست قضية تحرير أرض فقط إنما قضية تحرير عقيدة وإنسان

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار إن فلسطين ليست قضية تحرير أرض فقط، إنما قضية تحرير عقيدة وإنسان.

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة تحت شعار "عهدا للقدس وللاقصى الوفاء"، بمناسبة يوم القدس العالمي، أضاف الزهار "إن معيار الايمان لأي انسان هي درجة حبه وبذله وعطاءه في سبيل الدفاع عن القدس والمقدسات، وها نحن نرى ابناء فلسطين الشرفاء وهم يدافعون عن ارضهم ويواجهون الاحتلال ويدخلون السجون في سبيل الدفاع عن قضيتهم".

وتابع، "دخولنا في معركة وعد الآخرة يعني دورة حضارية جديدة لا ظلم فيها"، متوجها إلى شعب المقاومة في لبنان وسوريا وايران ومصر والمغرب العربي وافريقيا بالقول، "القدس أرضكم ومسؤوليتكم، ودرجة ايمانكم تتحدد بحبكم لها، ويدنا معكم وقبلكم حتى نفتح بوابة القدس".