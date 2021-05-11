المفتي حسون: طريق القدس مع حزب الله وإيران من دمشق يشرق

أكد مفتي سوريا الشيخ بدر الدين الحسون أن المقاومة رسالة وإيمان وحب لأمة ودفاع عنها وكرامة لها.

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة تحت شعار "عهدا للقدس وللاقصى الوفاء"، بمناسبة يوم القدس العالمي، إعتبر أن طريق القدس مع حزب الله وإيران من دمشق يشرق.

ورأى أن حزب الله ليس حزباً طائفياً ولا عرقياً وسورياً دفعت ثمن دعمها للمقاومة وفلسطين.

ولفت الى أن ومضة المقاومة جاءت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أعلن الإمام الخميني يوم القدس العالمي، مضيفًا أنه سنبقى في المقاومة ونحمل رايتها ودفعنا الثمن غاليًا في لبنان وسوريا.

وقال الشيخ الحسون إن مغتصبي فلسطين ليسوا من اليهود كما يدعون بل جاؤوا ليستعبدوا الإنسانية.