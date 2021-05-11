الملك عبدالله الثاني والعائلة الملكية يحيون ليلة القدر وسط الدعاء لنصرة القدس

أحيا ملك الأردن عبد الله الثاني أمس السبت ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد الهاشمية في العاصمة الأردنية عمّان.

وكالة تبناك الإخبارية_ نشر الديوان الملكي الهاشمي الأردني صوراً للملك بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أثناء الصلاة.

واختتم الملك صلاته بالدعاء للفلسطينيين في وقت تشهد فيه القدس صدامات واشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الاحتلال في خطة مستمرة ضمن المخططات "الإسرائيلية" لتهويد المدينة المقدسة.

وطالب الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي بـ "ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك".

وأصيب المئات بجروح في صدامات اندلعت بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس المحتلّة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولاسيّما في المسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية الأردنية اليوم الأحد على لسان المتحدث باسمها ضيف الله الفايز كياناالاحتلال من الاستمرار في "الانتهاكات الهمجية" لحرمة المسجد الأقصى.