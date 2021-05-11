الاحتلال يقرر إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل في قطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد إغلاق منطقة الصيد بشكل كامل في بحر غزة، حتى إشعار آخر.

وكالة تبناك الإخبارية_ ادعى جيش الاحتلال، أن إغلاق البحر، في أعقاب التوتر الذي تشهده الحدود الشرقية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "في ختام المشاورات الأمنية تقرر إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر وذلك في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الاسرائيلية".

وهددت سلطات الاحتلال سابقا بأنها سترد بقوة على استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه غلاف غزة.

وكانت الفعاليات الشعبية من الارباك الليلي والبالونات الحارقة قد عادت من جديد، رداً على ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من عدوان وانتهاكات.