الرئيس سعيّد يدين انتهاكات الاحتلال في الأقصى ومخططاته الاستيطانية في الأراضي المحتلة

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، لنظيره الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، عن إدانته "لكل الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللسياسات التوسعية والمخططات الاستيطانية".

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد سعيد على "موقف تونس الثابت من الحقّ الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم، وإدانتها لكل الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللسياسات التوسعية والمخططات الاستيطانية، واستعدادها للقيام بدورها الطبيعي والتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني الأبي"، مشيرا إلى أن "الشرعية المنقوصة التي تم القبول بها لم يقع احترامها من قبل قوات الاحتلال​​​.

وشدّد سعيد على أن "تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، ستقوم بواجبها في كل المحافل الإقليمية والدولية في تنسيق كامل مع الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما سيتم فعلا في جلسة مجلس الأمن التي دعت لها تونس والتي ستُخصص للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني "نظيره التونسي على ممارسات الاحتلال الغاشم واعتداءاته على الفلسطينيين". وأعرب عن "تقديره لمواقف تونس إزاء الحق الفلسطيني. كما اقترح، بالمناسبة، تكوين وفد للقيام باتصالات مع عدد من العواصم المؤثرة".

هذا وتقدمت تونس أمس، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، يوم الاثنين المقبل، للتداول بشأن التصعيد في القدس الشرقية، و"انتهاكات إسرائيل لحرمة الأقصى".

ويبحث مجلس الجامعة العربية غدا الإثنين، الوضع في القدس مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.