نتنياهو: سنواصل البناء في القدس رغم الضغوط

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن" إسرائيل ستواصل البناء في القدس، رغم ضغوط قال إنها تمارس عليها كي لا تبني في القدس".

وكالة تبناك الإخبارية_ قال نتنياهو في مستهل اجتماع لحكومته اليوم الاحد، "نطور القدس في شتى المجالات. ونصد بشدة ضغوطا تمارس علينا كي لا نبني في القدس. وللأسف هذه الضغوط تشتد في الآونة الأخيرة".

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إن "إسرائيل ترفض بشدة الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس"، مضيفًا: "للأسف هذه الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة، أقول لأصدقائنا في العالم، القدس عاصمة إسرائيل، وكما لكل دولة الحق في البناء في عاصمتها وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به".

وحذر قائلاً، "إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء سينطلق من قطاع غزة".

تأتي تصريحات نتنياهو بعد تزايد الإدانات الدولية لعمليات الإخلاء المزمعة لفلسطينيين من منازل في المدينة يطالب مستوطنون صهاينة بملكيتها.