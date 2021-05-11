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الشيخ حمود: القدس أصبحت أقرب بفضل المقاومة في المنطقة

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، إن "القدس أصبحت أقرب بفضل المقاومة في المنطقة".
رمز الخبر: ۵۱۵۵۷
تأريخ النشر: 10 May 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة تحت شعار "عهدا للقدس وللاقصى الوفاء"، بمناسبة يوم القدس العالمي، أضاف الشيخ حمود قائلاً، "كلما تخلت جهة عن القضية الفلسطينية أوجد الله جهة أخرى لتبقى حية ومتجددة، ولتبقى عميقة بجذورها في الوطن عند الشعب الفلسطيني وعند كل إنسان شريف".

كما لفت إلى أن "الصهاينة أنفسهم يتحدثون عن زوال الاحتلال أكثر مما نتحدث نحن، مما يؤكد أنهم يعلمون هذه الحقيقة ويحاولون إخفائها".

واعتبر الشيخ حمود أنه "لا شيء يمنع الفلسطيني من أن يحمل فلسطين في عقله وكيانه وقلبه، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية ومقدسة".

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