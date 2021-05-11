ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول الى 55 قتيلا و150 جريحا

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.

ارتفع عدد قتلى التفجيرات التي استهدفت مدرسة في العاصمة الأفغانية كابول، إلى 55 وإصابة 150 آخرين كثير منهم إصابته خطيرة.

ونقلت "وكالة أنباء (رويترز)"، قول مسؤول أمني "إن التفجيرات ناجمة عن سيارة مفخخة ثم قذائف مورتر كانت مخبأة داخل السيارة.

وما زالت الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية تبلغ 30 قتيلا.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية: إن انفجارا وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول متزامنا مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين في أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الداخلية الأفغانية بأن معظم الضحايا كانوا طالبات لدى خروجهن من مدرسة سيد الشهداء.