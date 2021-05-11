كلا كلا اسرائيل.. الموصل تحيي يوم القدس العالمي بمهرجان مركزي دعما للشعب الفلسطيني

شهدت محافظة نينوى أمس الجمعة فعالية سياسية وشعبية احياء لذكرى يوم القدس العالمي في مدينة الموصل، وسط تأكيد الشعب العراقي وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الاسرائيلي.

وكالة تبناك الإخبارية_ أحيت العديد من العواصم والمدن في شتى أنحاء العالم العربي يوم القدس العالمي من خلال مسيرات حاشدة، وأكد المشاركون فيها على اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة الإسلامية.

وتحت شعار "القدس أقرب"، أحيت مدينة الموصل يوم القدس العالمي بحضور جمع غفير من المواطنين من مختلف الطوائف والأقليات، من خلال مهرجان مركزي من دون إقامة مسيرات حاشدة، بسبب جائحة كورونا.

وأكد المشاركون في هذه الفعاليات ، أهمية احياء يوم القدس العالمي ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال وما يتعرض له من اضطهاد وتهجير وتعدّ على حقوقه، ودور المقاومة في محاربة الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار المتحدثون إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للامة الاسلامية وقضيته تتمثل في محاربة كل اوجه الاحتلال والارهاب حول العالم.

وقد دأب العراقيون بمختلف المحافظات العراقية تنظيم فعاليات متنوعة لإحياء يوم القدس العالمي، إذ تقام الندوات والتجمعات الجماهيرية للتعريف بالقضية الفلسطينية ووجوب نصرتها إلى جانب رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.