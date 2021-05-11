أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى جراء تفجير قرب مدرسة في ضاحية كابول

استشهد أكثر من 30 شخصا على الأقل وجُرح العشرات بينهم طالبات جراء انفجار قرب مدرسة سيد الشهداء في ضاحية لكابول غالبية سكانها من أقلية الهزارة.

وكالة تبناك الإخبارية_ وقع الانفجار في منطقة داشت برشي في غرب كابول التي غالبا ما يستهدفها مسلّحون إرهابيون، بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان ارتفاع الحصيلة إلى "أكثر من 30 قتيلا بينهم طالبات وأكثر من 50 جريحا".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية حميد روشان إن تحقيقا قد فُتح لكشف ملابسات الانفجار، مؤكدا أن بين الضحايا طالبات.

وقال ناج من الانفجار يدعى رضا "رأيت جثثا كثيرة مضرّجة بالدماء وسط الغبار والدخان، وكان بعض الجرحى يصرخون من الألم"، مضيفا أن غالبية الضحايا من الطالبات المراهقات اللواتي كنّ قد خرجن للتو من المدرسة.