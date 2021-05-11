هجوم إلكتروني يعلق أعمال أكبر شركة أنابيب نفط أمريكية

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم "أجبر على إغلاق خط الأنابيب الرئيس في الولايات المتحدة الذي يقال إنه يحمل ما يقرب من نصف إمدادات الغازولين ووقود الطائرات في الساحل الشرقي" في الولايات المتحدة.

أعلنت شركة "كولونيا بيبلاين"، التي تعد أكبر مشغل لخطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، عن تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، إثر تعرضها لهجوم إلكتروني استهدفها.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الهجوم تم رصده الجمعة، وأسفر بشكل مؤقت عن تعليق جميع عملياتها المتعلقة بخطوط الأنابيب.

ولفتت إلى أن الهجوم، أثر على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.

وأشارت إلى أنها اضطرت إلى إيقاف بعض نظمها الإلكترونية، كإجراء احترازي يهدف إلى احتواء التهديد، وأنها لجأت إلى شركة ثالثة مختصة بالأمن السيبراني، أطلقت تحقيقا للكشف عن تَبِعات الحادث وحجمه، وأنها اتصلت بالشرطة والوكالات الفيدرالية الأخرى.

وشددت على أن "أولويتها تعود حاليا إلى استئناف خدماتها بشكل آمن وفعال، والعودة إلى العمل الطبيعي"، مشددة على أنها تبذل كل ما بوسعها من أجل تقليص الأضرار جراء الحادث بالنسبة لزبائن الشركة ومن يعول عليها.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الهجوم "أجبر على إغلاق خط الأنابيب الرئيس في الولايات المتحدة الذي يقال إنه يحمل ما يقرب من نصف إمدادات الغازولين ووقود الطائرات في الساحل الشرقي" في الولايات المتحدة.