سقوط العشرات بين شهيد وجريح بتفجير قرب مدرسة في كابل

أفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 شهيدا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك بعدما قال المتحدث باسم الوزارة طارق أريان في وقت سابق، أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 52 على الأقل بجروح في الانفجار، دون أن يذكر تفاصيل عن الحادث وملابساته.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى.

كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، فيما دان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر" القصف "الذي استهدف مدنيين وأسفر عن خسائر فادحة"، متهما تنظيم "داعش" والمخابرات الأفغانية بالوقوف وراءه.