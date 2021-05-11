كتائب "القسام" لأهل القدس: الضيف وعدكم ولن يخلف وعده

وتواجه عشرات العائلات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة خطر التهجير والطرد من بيوتهم وأملاكهم.

حيّا الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" "أبو عبيدة"، في تغريدة له "صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى"، وأكد أن "قائد أركان "القسام" محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده".

وكان قائد هيئة الأركان في كتائب "القسام" محمد الضيف، وجّه الثلاثاء الماضي تحذيرًا أخيرًا إلى الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين في ظل العدوان المتواصل على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة.

ونقل الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عن الضيف تأكيده بأنّ قيادة المقاومة وكتائب "القسام" تراقب ما يجري عن كثب.

وأضاف أبو عبيدة "يوجّه قائد الأركان تحذيرًا واضحًا وأخيرًا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إنْ لم يتوقف العدوان على أهلنا في حيّ الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليًا".

وتواجه عشرات العائلات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلّة خطر التهجير والطرد من بيوتهم وأملاكهم.

المصدر: العهد