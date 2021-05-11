النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۹مشاهدات
‍ پ

اعتقال أحد منفذي اغتيال اثنين من عناصر "التعبئة" السنة جنوب شرق ايران

واشار الى ان الشهيد خدابخش غريب زادة من مواليد 1974 متزوج لديه بنت وولدين، والشهيد مسلم درزادة من مواليد 1995.
رمز الخبر: ۵۱۵۳۸
تأريخ النشر: 09 May 2021

اعلن قائد قوات التعبئة (البسيج) في قضاء نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، اعتقال احد منفذي اغتيال أثنين من عناصر التعبئة من أهل السنة أمس الجمعة.

وقال قائد التعبئة في مدينة نيكشهر، علي اكبر صفوي ، ان المتهم رضا رئيسي فرد، هو الشخص الذي أعطى السيارة لمنفذي اغتيال اثنين من عناصر التعبئة، والذي تم اعتقاله بعد اجراء التحريات.

واوضح صفوي إن الشهيدين من عناصر التعبئة في نيكشهر، هما من اهل السنة، مضيفا: امس الجمعة 7 مايو وفي الساعة 16:45 في قرية هيجان التابعة لقضاء نيكشهر، تم اغتيال التعبوي خدابخش غريب زادة، قائد مقر الشهيد عيسى درزادة، ومسلم درزادة مسؤول كتيبة بيت المقدس على يد مهراب صلاحي شقيق الشرير حسن صلاحي.

واشار الى ان الشهيد خدابخش غريب زادة من مواليد 1974 متزوج لديه بنت وولدين، والشهيد مسلم درزادة من مواليد 1995.

وعن تفاصيل حادث اغتيال هذين الشهيدين قال صفوي: الشهيد خدابخش غريب زادة، استشهد بعد ان اصيب برصاص كلاشينكوف في الرأس والوجه، كما تم أخذ الشهيد مسلم درزادة كرهينة في يوم الخميس لإطلاق وتم حبسه في صندوق السيارة وقيّدت يديه، وفي يوم استشهاد خدابخش غريب زادة الجمعة، استشهد درزادة بعد اطلاق رصاصتين في صدره.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
صواريخ المقاومة الفلسطينية تشعل سماء المستوطنات وصولا إلى مدينة القدس
الهلال الأحمر: أكثر من 215 إصابة بهجوم قوات الاحتلال على المصلين و4 منهم خطرة جداً
مستوطن إسرائيلي يدهس شاباً فلسطينياً قرب المسجد الأقصى
قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الهلال الأحمر من دخول المسجد الأقصى ونقل الجرحى
اقتحام همجي من قوات الاحتلال للمسجد الاقصى وباحاته تتحول الى ساحة حرب
الهلال الأحمر: 180 جريح باعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في المسجد الأقصى
وسط مواجهات مستمرة .. قوات الاحتلال تهاجم المصلين داخل المصلى القبلي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المسجد الاقصى واندلاع مواجهات عنيفة مع المرابطين
السياسة الخارجية العراقية.. ثبات في مواجهة التطبيع
التغيير الإصلاحي صار ضرورة من ضرورات الوضع الحقوقي والسياسي في البحرين
عمان تستدعي القائم بأعمال سفارة الإحتلال على خلفية الانتهاكات الاسرائيلية الاخيرة في القدس
عمليات نينوى تطلق عملية عسكرية بعنوان "علي ولي الله" من ثلاثة محاور
وزير الاستخبارات الإسرائيلي يرفض طلبا أمريكيا بشأن القدس
احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي في دمشق بمشاركة وفد من حزب الله
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
صاروخان من غزة نحو مستوطنات محيطة بالقطاع
تعيين مهدي سبحاني سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية في سوريا
مجلس الأمن ينعقد اليوم لبحث الأوضاع في القدس وجلستان طارئتان غدا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
الملك عبدالله الثاني والعائلة الملكية يحيون ليلة القدر وسط الدعاء لنصرة القدس
الاحتلال يقرر إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل في قطاع غزة
حماس: فلسطين ليست قضية تحرير أرض فقط إنما قضية تحرير عقيدة وإنسان
المفتي حسون: طريق القدس مع حزب الله وإيران من دمشق يشرق
الشيخ قاسم: لا يمكن تحرير القدس إلا بالمقاومة وحزب الله سيبقى في الميدان مقاوما لتحرير الأرض
وقفة تضامنية في لندن مع أهالي حي الشيخ جراح ورفضًا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي
مسيرات داعمة للرئيس الأسد في جبل محسن شمال لبنان
الشيخ حمود: القدس أصبحت أقرب بفضل المقاومة في المنطقة
كتائب المقاومة الوطنية تعلن حالة الاستنفار القصوى على حدود غزة
جيش الاحتلال يبدأ أضخم مناورات عسكرية في تاريخه تحاكي حربا على عدة جبهات
نتنياهو: سنواصل البناء في القدس رغم الضغوط
القاهرة تطالب بضرورة توفير حماية للمصلين بالمسجد الأقصى