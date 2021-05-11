البطش: النيران التي أشعلها الاحتلال بالأقصى والشيخ جراح لن تقف وستحرق أطرافه

أكد القيادي في الجهاد الاسلامي خالد البطش أن القدس ليست للاحتلال وهي عاصمة الشعب الفلسطيني وستبقى قبلة المسلمين الاول".

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف البطش خلال مشاركته للشبان الفلسطيننين في تظاهرتهم في مخيم العودة شرق مدينة غزة بالقول: "يخرج ابناء شعبنا اليوم في غزة والضفة ومخيمات لبنان وفي كل الساحات والبقاع ليؤكدوا دعمهم للقدس وتمسكه بالارض طاهرة بلا تدنيس.

وتابع: "الشباب الفلسطيني الثائر اليوم يلبي نداء القدس، ولن يترك القدس وحدها ولن يسمح للاحتلال ان ينفرد بكم".

أضاف: "النيران التي أشعلها الاحتلال بالأقصى والشيخ جراح لن تقف وستحرق أطراف المحتل بكل نقطة تماس مع الشعب الفلسطيني".

أردف البطش: "لن نفرط بالقدس، نحن جميعاً متحدون في مواجهة مخططات العدو الصهيوني".